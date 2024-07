Zwillinge sind da: Die Promis freuen sich mit Clea-Lacy Juhn

Stars fieberten mit ihr mit

Unter dem Posting sammelten sich zahlreiche Glückwünsche für die frischgebackene Mutter. «Habe so mitgefiebert. Herzlich willkommen, geniesst die Zeit zusammen», schrieb Influencerin Sarah Harrison (33). Moderatorin Jana Ina Zarrella (47) kommentierte: «Meine Liebe, ich freue mich so sehr für euch. Du bist eine Kämpferin und hast alles Gute verdient. Geniess die Zeit mit deinen Babys.» Tanzstar Isabel Edvardsson (42) gratulierte ebenfalls überschwänglich: «Ooohhh, deine zwei Babys sind daaaaa. Wahnsinn, ich freue mich so sehr für euch.» Influencerin und «Der Bachelor»–Kollegin Liz Kaeber (31) teilte ebenfalls emotionale Worte: «Ich habe direkt Gänsehaut, weil man die ganze Zeit so sehr mitgefiebert und gehofft hat, dass alles gut wird. Willkommen auf dieser grossen Welt, ihr zwei Kämpfer. Geniesst diese magische Zeit und Clea, du kannst so stolz auf dich sein.»