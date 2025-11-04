Zwischen Mythos und Wirklichkeit: Der Wikinger-Hype erobert Hamburg

Durch den «Nebel der Zeit», wo vertraute Klänge verschwimmen, betreten die Besucher das Herzstück der Ausstellung, eine immersive Show, die sich um die Legende des Paares dreht. Durch Projektionen, Sound und detailreiche Inszenierungen soll die Atmosphäre der Wikingerzeit lebendig werden. In dem Raum dient ein Langschiff den Gästen nicht nur als Sitzplatz, es wird auch selbst Teil der Inszenierung. «Grossflächige Projektionen fluten Wände, Boden und sogar ein Segel, das sich von der Decke herabsenkt und zur Leinwand wird», versprechen die Veranstalter von «Vikings – Entdecker und Eroberer». Die Ausstellung gibt es in der Halle 7 (Waidmannstrasse 26, Hamburg) ab dem 05.11.2025 täglich von 10:00 bis 21:00 Uhr zu sehen.