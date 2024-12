Zwischen Netflix-Hit und Quoten-Flop: Höhen und Tiefen im Kaulitz-Jahr

«Die Superduper Show» wurde nach nur einer Folge abgesetzt

Denn wie im Vorjahr, als RTL ihre Musik–Gameshow «That's My Jam» wegen schwacher Quoten aus dem Free–TV in sein Streamingportal abschob, fand auch «Die Superduper Show» beim Publikum nur mauen Anklang. Nach der Auftaktfolge am 17. September nahm ProSieben die Sendung, in der die Brüder mit anderen Promis um Showideen buhlten, umgehend aus dem Programm. Lediglich rund 240.000 14– bis 49–Jährige schalteten am Dienstagabend ein. Ganz abgeschrieben hat der Sender das Format mit Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) aber wohl noch nicht. Man werde die Show 2025 auf einem familienfreundlicheren Sendeplatz zeigen, hiess es.