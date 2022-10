Zwölf Konzerte: Sarah Connor kündigt Termine für Sommer-Tour 2023 an

Wo tritt Sarah Connor auf?

Daneben präsentiert sie die zwölf geplanten Termine, die vom 12. Mai bis 16. September 2023 anstehen. Los geht es in Bad Segeberg, weiter nach Pfungstadt und Mönchengladbach. Es folgen Shows in St. Goarshausen, Meersburg, Regensburg, Bietigheim-Bissingen, Müllrose, Neubrandenburg, Berlin und Hockenheim. Der aktuell letzte Auftritt ist dann in Heidenheim an der Brenz.