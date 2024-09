«Die Schweizer sind alle so nett. Ich hab mich pudelwohl gefühlt», verrät Bill Kaulitz euphorisch. Tom Kaulitz kann seinem Bruder nur beipflichten und sagt: «Ich habe mich einfach in das Land und die Leute verliebt.» Und auch über die Stadt Zürich finden die beiden nur lobende Worte. «Ich bin ja in Zürich schon wieder direkt eingezogen. Da hab ich mir wieder gedacht: ‹Wie schön will man eigentlich wohnen?› Das ist so hübsch da!», sagt Bill. «Die haben da in der Schweiz einfach ein wunderschönes Land abbekommen. Die Landschaft, die Berge, die Seen. Die Städte sind auch so gepflegt. Wir waren in Zürich und das ist so eine schöne, gepflegte und schicke Stadt», meint Tom Kaulitz begeistert.