Kein Wunder! Auch über ihrem Zuhause entlud sich das heftige Gewitter mit voller Kraft, was auch in den schützenden vier Wänden deutlich zu spüren war. «Vor dem Haus stürzten Bäume um, der Wind peitschte gegen die Fenster und es blitzte so stark, dass ich mich nicht nahe ans Fenster traute», erzählt Michael Graber, der zum Zeitpunkt des Sturms alleine zu Hause war.