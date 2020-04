«Ich kann Sex per Videochat nur jedem empfehlen»

Welche Vorteile hat ein aktive Sexleben in schweren Zeiten wie diesen?

Sex hilft dabei, dass wir uns wieder mit unserem Selbst verbinden. Um wirklich guten Sex zu haben, müssen wir unsere Gedanken beruhigen und die Störfaktoren des Alltags zur Seite legen. Authentisches, bewusstes Liebemachen hilft uns, zu den ursprünglichen Qualitäten unserer Menschlichkeit zurückzukehren. All das «Zeug» verschwindet in diesen flüchtigen Momenten, in denen wir mit dem Menschen, den wir lieben, verbunden sind. Guter Sex hilft uns, und zu erinnern worum es im Leben wirklich geht.