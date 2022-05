Alles zum Prozess von Johnny Depp gegen Amber Heard

Ein Prozess, der Hollywood-reif ist – so betrachtet eine interessante Fügung, dass ausgerechnet zwei Schauspieler aus der Traumfabrik darin verwickelt sind. Die Rede ist von Johnny Depp (58) und seiner Ex-Frau Amber Heard (36). Seit Jahren streiten sich die beiden Stars, Vorwürfe der häuslichen Gewalt und der Verleumdung werden einander an den Kopf geworfen. Jetzt haben die beiden ihre Anschuldigungen vor Gericht gebracht. Der Prozess startete am 12. April und soll in dieser Woche zum Abschluss kommen – am Freitag werden die Anwälte der jeweiligen Seiten ihre Schlussplädoyers halten, danach wird die Jury entscheiden, wie der Prozess ausgeht. Was ist aber eigentlich passiert? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und, was waren die Highlights der vergangenen Wochen in Fairfax im Bundesstaat Virginia, wo der Prozess stattfindet?