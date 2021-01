Amira Pocher: «Habe gespürt, da stimmt was nicht»

In ihrem wöchentlichen Podcast aber geben sie nun weitere Details bekannt. Und dabei wird deutlich: Die Geburt war zwischenzeitlich dramatisch. Losgegangen ist es in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember mit ersten Wehen. Diese seien dann immer heftiger geworden, so Amira Pocher. Die Wehen hätten so weh getan, das sei irgendwie anders gewesen.