«Ich habe gesagt, was du einnimmst, was du verdienst, da will ich nicht davon profitieren, das hast du dir erarbeitet», erklärte die zweifache Mutter. Sie habe sich nicht einmal einen Anwalt geholt, bevor sie unterschrieben habe. Denn, sie wollte auf keinen Fall eine Zugewinngemeinschaft, bei der während der Ehe die Güter zwar getrennt bleiben, aber bei einer Scheidung dann zu 50 Prozent aufgeteilt würden. «Mal angenommen ich verdiene eine Million, Amira 1000 Euro. 500'500 Euro würde es dann am Ende für jeden geben. Das finde ich zum Beispiel nicht angemessen», sagt der Comedian – und seine Frau stimmt ihm zu. Die Antwort ihres Mannes ist denn auch schön: «Dafür liebe ich dich sehr, dass du das so sagst und auch glaubst.» Es gebe genügend Beispiele, wo der Vertrag zum finanziellen Vorteil genutzt werde, meinte der Comedian.