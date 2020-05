Aviciis Mutter spricht erstmals über seinen Tod

Nun spricht Aviciis Mutter, die schwedische Schauspielerin Anki Lidén, erstmals über den Verlust ihres Sohnes. «Es war traumatisch. Ich war vom Schock wie betäubt», erzählt die 73-Jährige der Zeitung «Aftonbladet». Dennoch sei die erste Zeit nach Aviciis Tod auch sehr turbulent gewesen. «Es folgten so viele Dinge. So viele fantastische Menschen teilten unsere Trauer. Wir spürten die Liebe zu Tim, es kamen Briefe aus der ganzen Welt, in denen Menschen schrieben, was Tim ihnen bedeutete. Ich fühlte eine grosse Dankbarkeit.»