Jetzt die nächsten Ferien in Barbies Dreamhouse buchen!

Bevor ihr euch jetzt zu früh freut: Nein, leider steht das Haus nicht zum Verkauf. Aber es ist fast besser als das, denn Airbnb bietet ab Mitte Juli das Traumhaus zum Mieten an, sodass mehrere Personen in den Genuss des Hauses kommen dürfen. Wer also Ferien in Kalifornien macht und die ultimative Barbie-Erfahrung sammeln will, kann sich eine Auszeit in der frisch renovierten Villa gönnen. Doch diesmal ist nicht Barbie die Gastgeberin, sondern ihr Freund Ken, wie man unschwer an der Einrichtung erkennen kann. Auf der oberen Terrasse stehen Gewichte, im Garten steht ein Pferd und im Pool mit Blick auf den Ozean liegen drei Luftmatratzen in Buchstabenform: K, E und N.