Beyoncé — die Frau der Superlative

Ihr neuster Streich: Sie produzierte in Zusammenarbeit mit Disney das visuelle Album «Black is King», in dem sie die Geschichte der Schwarzen in Amerika von ihren Wurzeln künstlerisch aufarbeitet. Allein der Trailer brach sämtliche Rekorde und wird als wichtiges Statement für den Kampf gegen Rassendiskriminierung gewertet. Das ganze Album erscheint am 31. Juli 2020 auf Disney+.