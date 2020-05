Bill Gates: «Grenzen sind diesem  Virus fremd»

Die Allianz ist in der Lage, das Gleiche mit einer Covid-19-Impfung zu schaffen. 7,4 Milliarden Dollar benötigt Gavi in den nächsten fünf Jahren – nur um die aktuellen Immunisierungs be mühungen aufrechtzuerhalten. Noch höhere Kosten fallen für die Umsetzung einer allgemeinen Corona-Immunisierung an. Diese Milliardenbeträge scheinen eine Unsumme zu sein in einer Zeit, in der ganze Volkswirtschaften sich in Richtung Stillstand bewegen. Doch die Kosten bei einer misslungenen Immunisierungsaktion, die ein Fortbestehen der Pandemie zur Folge hätte, wären um ein Vielfaches höher. Anderen zu helfen, das führen uns Pandemien vor Augen, ist nicht nur richtig, sondern auch das Hellsichtigste, was man tun kann.