Johnson ist fünf, als die Familie (er hat drei Geschwister) nach London zieht. 1973 trennen sich die Eltern. Boris besucht nach einem Nervenzusammenbruch der Mutter die Europäische Schule in Brüssel, wechselt später ans Elite-Internat Eton. Sein Latein- und Griechischlehrer attestiert dem rhetorisch flinken, selbstironischen Boris ein ausserordentliches Gedächtnis, dazu ein ausgeprägtes Talent, andere in seinen Bann zu ziehen. Auf die Frage, was er später werden will, antwortet Boris: «König der Welt.» Er spricht Französisch und Italienisch, twittert gern mal auf Latein.