Daniel Craig vergiesst beim Bond-Abschied bittere Tränen

Seit 2006 stand Daniel Craig fünfmal als Bond im Dienste Ihrer Majestät – nun legt er die Lizenz zum Töten endgültig in die Schublade. Das bedeutet aber nicht, dass er als Schauspieler ebenfalls in den Ruhestand gehen wird. Nächstens wird er wieder für «Knives Out» vor der Kamera stehen, Netflix hat bereits zwei Fortsetzungen mit ihm in der Hauptrolle angekündigt und wird Craig für seine Dienste fürstlich entlöhnen. Für jeden «Knives Out»-Teil soll der Brite nämlich gut 46 Millionen Franken kassieren. Damit wird er neu zum Top-Verdiener in Hollywood.