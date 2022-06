Steht die gesamte Tour auf der Kippe?

Am kommenden Freitag, 17. Juni, hätte die legendäre Rockband eigentlich im Wankdorf Stadion in Bern auftreten sollen. Der Veranstalter gab gegenüber «20 Minuten» nun allerdings bekannt, dass das Konzert in Bern abgesagt wird. Allerdings will die Band noch in diesem Sommer ihren Auftritt in Bern nachholen – die Tickets behalten ihre Gültigkeit und die Fans können aufatmen.