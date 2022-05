Deborah James schreibt ihrer Familie zum Abschied Briefe

Dazu gehört für James auch die Vorbereitung ihrer Beerdigung, ihr Umzug vom Krankenhaus in ihre eigenen vier Wände, um ihre letzten Momente im Kreise ihrer Familie zu verbringen, und Briefe an ihren Ehemann Sebastien Bowen und ihre zwei Kinder, Hugo (14) und Eloise (12) zu schreiben. Deborah James weiss, dass sie in der Zukunft jegliche Ereignisse im Leben ihrer Kinder nicht mehr miterleben wird, aber durch die Briefe möchte sie ihnen das Gefühl geben, dennoch dabei zu sein. So gibt sie ihnen darin Tipps für ihre ersten Dates und spricht ihnen liebevolle Worte am Tag ihrer Hochzeiten zu. Auch für Geschenke hat Deborah bereits gesorgt, damit ihre Kinder auch in Zukunft an einigen Geburtstagen und Anlässen ein Präsent ihrer Mutter erhalten.