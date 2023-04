Bei so viel Last ignorieren viele Fans seine Schattenseiten. Etwa, wie er die weit erfahrenere Widersacherin Hillary Clinton 2008 in den Vorwahlen 2008 aus dem Weg räumt. Eine Beraterin Obamas verunglimpft sie als «Monster». Das hässliche Wort bleibt an Clinton haften wie an Obama der Slogan «Yes we can!». Erst später, als man Obamas Reden mit Taten vergleicht, beginnen einige, den Satz einzuordnen: brillant, aber inhaltsfrei. Ein Einzeiler, der alles und nichts bedeutet. Und deshalb zu Obama passt. Der Showman trägt perfekt sitzende Anzüge, ist stets darauf bedacht, gut auszusehen, gut zu klingen. Auf seine eleganten Sätze aber folgen selten Erfolge.