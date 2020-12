«Der Trainer nannte mich Linzertorte»

Was bedeuten Ihre Tattoos?

Der Hai ist eine Mahnung an mich, immer vorwärtszugehen. Haie können nicht rückwärtsschwimmen, oder sie sterben. Also: sich stets bewegen, immer dem folgen, was du willst. Und er ist an meinem Ringfinger, denn wenn du verheiratet sein willst, musst du in dieselbe Richtung gehen. Dann habe ich noch das Wort für Überzeugung in Griechisch, weil Griechenland der Ursprung der Olympischen Spiele ist. Es soll mich daran erinnern, immer an mich selbst zu glauben. Und wenn man mir nicht glaubt – das Tattoo ist am Mittelfinger.