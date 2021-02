Die First Dogs Champ und Major, die mit Familie Biden ins Haus gezogen sind, werden die Probleme der Welt nicht lösen können. Auch der Gemüsekorb, den Jill Biden an Michelle Obama schickte, macht hungrige Kinder und Menschen, die am Existenzminimum oder darunter leben, nicht satter. Das ist vollkommen klar. Es reicht auch für Präsident Biden nicht, seiner Frau, seinen Kindern und Enkelkindern gegenüber süss zu sein. Er hat viel Arbeit vor sich. Es wird nicht einfach.