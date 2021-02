«I wanna be daylight in your eyes – I wanna be sunlight only warmer» – kaum ein 90er-Jahre-Kind, das bei diesen Zeilen nicht mitsingen kann. Vor 20 Jahren landete die deutsche Casting-Band «No Angels» mit ihrer Debütsingle «Daylight in Your Eyes» ihren ersten grossen Hit und wurde «die erfolgreichste Girlband Kontinentaleuropas».