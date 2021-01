Ihre späte TV-Karriere verdankt die schwerreiche Lady dem Produzenten der Reality-TV-Kultserie «Keeping Up With the Kardashians». Jeff Jenkins habe sie quasi «angestupst» bei «Bling Empire» mitzumachen. Ehe Anna Shay allerdings vor der Kamera zum Star wurde, arbeitete sie als Assistentin für eine von Jenkins Shows. «Und plötzlich sass ich selbst vor der Kamera. Das war anfangs schwierig, denn ich bin wirklich ziemlich schüchtern. Aber ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, besonders in meinem Alter», verriet sie gegenüber OprahMag.com.