Diese Stars warben schon für die Schweiz

Die Schweiz zog schon früher Weltstars an. So auch den inzwischen verstorbenen Bond-Darsteller Roger Moore. Sein Lieblingsort: Gstaad. Sein liebstes Transportmittel: der Zug. Für den machte er sogar Werbung. In einem Spot der SBB scherzt er (auf Deutsch!), bisher habe er alles mögliche unternommen, um sich ein Billet zu sparen. Doch nun habe er zum Glück «Die Lizenz zum Halbtaxeln». Wie viel er für die Werbung erhalten hat, ist nicht bekannt. Doch ein Gratis-Halbtax für ein Jahr gabs. Danach, so verriet Moore in einem Interview, musste er wieder selber dafür zahlen.