Männliche Promis sprechen über ihren Kampf mit Depressionen

In einem Podcast bei «The Pivot» sprach der «Jumanji»-Schauspieler nun erneut über Depressionen, die er bereits in jungen Jahren erfahren hatte. Damals sei er frisch an der Universität von Miami gewesen, Teil des Football-Teams und schien eine grossartige Sportler-Karriere vor sich zu haben. Dann kam die Schulterverletzung und Johnson fiel in ein Loch. Doch wusste er damals nicht, dass er Depressionen hatte. «Ich wusste nicht, was psychische Gesundheit ist. Ich wusste nicht, was eine Depression ist. Ich wusste nur, dass ich nicht dort sein wollte. Ich ging zu keinem der Teamtreffen. Ich habe mich an nichts beteiligt.»