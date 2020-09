In gewissen Reihen beträgt dieser über die Hälfte. Haben Sie das auch so wahr genommen, dass es immer mehr weibliche Filmschaffende gibt?

Selbstverständlich ist eine Entwicklung vorhanden. Ich war aber ein harter Gegner einer Quote, weil ich mir dachte: Bitte, dass hatten wir doch schon einmal erledigt. Und jemand wie ich, der das schon einmal eingefordert hat, möchte das zwanzig oder dreissig Jahre später nicht noch einmal. Aber es ist in der Tat so, dass die Mechanismen so eingefahren sind, dass wir den Druck doch brauchen. Es verändert sich zwar vieles und mit den vielen Männern, mit denen ich arbeite, ist es ein Arbeiten auf Augenhöhe. Und jene, die es noch immer nicht kapiert haben, werden irgendwann am Pranger stehen. Aber wir Frauen dürfen einfach nicht nachlassen. Denn wir haben noch immer nicht die gleiche Bezahlung, noch immer nicht die Möglichkeit, Kinder, Familienleben und Beruf unter einen Hut zu bringen. Es hakt an ganz vielen Dingen. Aber ich mag das Gefühl nicht, dass wir neue Opfer sind. Nein, sind wir nicht. Wir müssen einfach weiter ankämpfen. Und der Weg ist mühsam.