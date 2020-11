Neues Glück für Daniela Büchner?

«Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde»

Zwei Jahre ist es nun her, seit Daniela Büchner von ihrem Mann Jens Abschied nehmen musste. Nun könnte wieder etwas Glück in ihr Leben einziehen: Die fünffache Mutter verrät, dass sie sich aktuell in einer «Kennenlernphase» befindet.