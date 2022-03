Die Highlights der Oscarverleihung

Nachdem es in den letzten Jahren kein «Goodie-Bag», also keine Geschenketasche für die Gäste gab, durften diese sich in diesem Jahr wieder über eine Überraschung freuen. Und die kann sich sehen lassen, denn das Give-Away soll einen Wert von 200’000 Franken haben. Alle Nominierten wurden mit einer solchen Tasche beglückt und neben einem Parfümset, Badebomben und Duftkerzen erhielt jeder und jede diesmal sogar ein Stück Land. Kein Witz! Denn was schenkt man jemandem, der bereits alles hat oder genug Geld besitzt, sich jeden Wunsch zu erfüllen? Richtig, ein Stück Land in Schottland, inklusive Adelstitel – so wurden nun alle Nominierten in den Kategorien «Bester Schauspieler / Beste Schauspielerin», «Bester Nebendarsteller / Beste Nebendarstellerin» und «Beste Regie» automatisch den Titel «Lord» oder «Lady of Glencoe».



Zum ersten Mal wurde mit Schauspieler Troy Kotsur ein Gehörloser in der Kategorie «Bester Nebendarsteller» im Film «Coda» nominiert. In dem Streifen geht es um ein junges Mädchen, das als einzige Hörende in einer Familie Gehörloser seine Leidenschaft für das Singen entdeckt. Zurecht ergatterte der Schauspieler die begehrte Statue am Ende auch und selbst eine stehende Ovation wurde ihm zu Teil.