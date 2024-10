Nachdem ich «Lee» gesehen habe, die so eindrückliche Fotos von den Kriegsgräueln gemacht hat, frage ich mich: Gibt es so etwas wie Schönheit im Grauenhaften?

Kate Winslet: Lee Millers Arbeit war insofern wunderschön, als sie die unvergleichliche Gabe hatte, die Wahrheit abzubilden – koste es, was es wolle. Und dann frage ich Sie: Was ist Schönheit? Schönheit ist Macht und Mut, ist Widerstand und Mitgefühl. Schönheit ist die Rückseite der Hand einer 80-Jährigen oder sind die Falten in unserem Gesicht. Meine persönliche Auffassung von Schönheit ändert sich beispielsweise ständig. Und zurück zu Miller: Sie war eine unfassbar uneitle Frau – gleichzeitig war ihr aber sehr wichtig, wie sie dabei aussah. Ich hatte ihre Uniform an – sie war ihr perfekt auf den Körper geschneidert, so etwas habe ich noch nie gesehen. Miller war brillant – weil sie gleichzeitig unglaublich anspruchsvoll war und die Fähigkeit hatte, Menschen so abzubilden, wie sie wirklich sind. Deshalb sind ihre Fotos so einzigartig ...