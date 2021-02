Das Beachvolleyball-Turnier in Katar liefert bereits vor dem ersten Spiel Schlagzeilen: die Spielerinnen, die erstmals überhaupt an diesem Turnier antreten dürfen, sollen keine Bikinis tragen dürfen. Das sei im Reglement des Veranstalters festgehalten. Ein deutsches Top-Duo weigert sich nun, diese Regeln zu befolgen. Kein Problem damit haben die Schweizer Teams, wie Blick.ch berichtet: «Im Wissen, dass in diesem Land eine andere Kultur herrscht, fühlt man sich auf dem Feld auch wohler, wenn man sie respektiert», sagen Tanja Hüberli und Nina Betschart.