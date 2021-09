So selbstbewusst sie auftritt, Stones Leben ist lange Zeit fremdbestimmt. Geboren 1958 in Meadville, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist sie früh mit sexueller Gewalt konfrontiert. Ihr eigener Grossvater missbraucht Sharon sowie deren jüngere Schwester Kelly; die Oma schliesst die Kinder dafür sogar in ein Zimmer ein. Als der Alte an einem Herzinfarkt stirbt, rüttelt Sharon an der Beerdigung an dessen Leiche, um sicherzugehen, dass er tot ist. «Ich sah Kelly an, und sie verstand, sie war elf, und es war vorbei», erinnert sich Stone später.