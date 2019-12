Greta Thunberg, die andere Pippi

Das kleine schwedische Mädchen mit den Zöpfen spricht letzten Dezember an der Klimakonferenz in Polen, appelliert im Januar am WEF in Davos eindringlich mit den Worten «Das Haus brennt» an die Wirtschafts- und Polit-Elite und liest den am Uno-Klimagipfel in New York versammelten Mächtigen dieser Welt Ende September die Leviten. «Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt mir mit euren leeren Worten meine Kindheit gestohlen.»