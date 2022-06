Hat Bill Kaulitz ein Alkoholproblem?

In Hollywood ist die Methode dennoch beliebt, denn man nimmt in sehr kurzer Zeit sehr viel ab. Aber um wirklich durchzuhalten, benötigt man eine starken Willen, besonders wenn man, wie Tom und Heidi, in der Zeit der Diät auch noch auf Award-Shows eingeladen ist, auf das Dinner allerdings verzichten muss. Tom verlor während dieser Zeit zwar ganze sechs Kilogramm, allerdings auch sein Wohlbefinden, denn er litt an Kopfschmerzen, Schwindel – und musste sich sogar übergeben. Obwohl da wahrscheinlich nicht besonders viel raus kam.



In Sachen Gesundheit müssten die Kaulitz-Zwillinge also nochmal in sich gehen und überlegen, ob ihr Lebensstil tatsächlich so ratsam ist. Was einen extremen Lifestyle angeht, werden die beiden in dem Fall aber ihrem Rockstar-Image auf jeden Fall gerecht.