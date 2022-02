Heidi und Tom – warum ihre Liebe einfach funktioniert

Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) feierten am 22.02.2022 ihren dritten Hochzeitstag – und das in einer Umgebung, die man einfach nur als himmlisch bezeichnen kann. Das Ehepaar schwebt nach drei Jahren Ehe immer noch auf Wolke Sieben und so postete Heidi zum Jubiläum gleich eine Reihe von Bildern auf Instagram, die zeigen, wie happy in love sie und ihr Musiker-Ehemann sind und wie romantisch sie den Tag miteinander verbrachten.