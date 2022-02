Spoiler-Alert

Bisher sind nur drei der insgesamt acht Folgen der Mini-Serie auf dem Streamingdienst verfügbar – bis Anfang März kommt jede Woche eine neue Folge dazu.



Die erste Folge beginnt sehr wahrheitsgetreu – mit einer Renovierung von Lees und Andersons Haus in Malibu, einem Bauarbeiter, dem unbezahlt gekündigt wird und der es sich zur Aufgabe macht, für seine Arbeit entlöhnt zu werden, selbst wenn Tommy Lee ihn nicht bezahlt. Genauso soll es sich auch in der Realität zugetragen haben, natürlich mit kleineren Abwandlungen und künstlerischer Freiheit des Filmteams. Der Arbeiter stiehlt also eine Safe aus der Garage und findet darin das berühmt-berüchtigte Video.



In der zweiten Folge sehen die Zuschauer, wie das Skandal-Pärchen sich kennenlernte, Hals über Kopf ineinander verliebte und kurzerhand heiratete. Die Intimität wird sehr grafisch gezeigt und ebenso wie bei Pamela Anderson selbst war auch bei Lily James (32), der Schauspielerin, die sie darstellt, Silikon im Einsatz. Diese liess sich die eigenen Brüste allerdings nicht wie das Playmate vergrössern, sondern mit Prothesen einfach ankleben. Und auch das Glied von Tommy Lee sollte möglichst wahrheitsgetreu dargestellt werden und so erhielt Tommy-Lee-Darsteller Sebastian Stan (39) einen falschen Penis angeklebt.



So weit scheinen die Drehbuchautoren nah an der Wahrheit geblieben zu sein und sich bemüht zu haben, die Story von Anderson und Lee so richtig wie möglich nachzuerzählen.