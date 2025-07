Wer sind Ihre Lieblingshelden?

Ich habe Superman und Minnie Maus tätowiert. Superman habe ich mir mit 21 Jahren um sechs Uhr morgens auf dem Nachhauseweg von einem Klub in Barcelona stechen lassen. Minnie Maus ziert meine Haut seit der Pandemie. Ich war wirklich genervt, weil nichts los war. Ich wollte etwas Albernes machen. Meine wahre Heldin ist jedoch meine Mutter. Es ist ein bisschen peinlich für einen Jungen in meinem Alter, das zu sagen, aber sie ist einfach so cool. Sie kommt aus einer armen Familie, doch sie unterstützte uns immer mit all der Liebe der Welt. Ich bin für immer ein Muttersöhnchen.