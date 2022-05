Wegen ausbleibender Oscar-Nominierung

Jennifer Lopez zweifelte an sich und ihrem Talent

Wer meint, ein Superstar wie Jennifer Lopez läuft mit grossem Selbstbewusstsein durch die Gegend, der täuscht sich. Auch die Latina musste bereits herbe Schläge einstecken und zweifelte an sich selbst. Was zu diesen Zweifeln führte, verrät sie in ihrer neuen Doku «Halftime».