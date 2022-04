Jessica Chastain, 45, glaubt seit je fest an sich. Sie tut früh, was ihr gefällt – und worin sie gut ist. Schliesst sich als Teenie erst einer Tanztruppe an, spielt später Theater. Die Liebe zur Bühne pflanzt die Grossmutter ihrer schüchternen Enkelin ein, sie nimmt die Siebenjährige mit zur Musicalaufführung «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat». «Da stand ein Mädchen auf der Bühne. Und ich dachte: Das bin ich. Von dem Tag an wusste ich, was ich mein Leben lang tun würde: auf der Bühne stehen», sagt Chastain.