Jetzt will der Tinder-Schwindler seine eigene Dating-Show

Nachdem er eine romantische Beziehung zu den betroffenen Damen aufgebaut und sie verführt hatte, sie emotional an sich gebunden hatte, schlug er zu. Er behauptete mit einem Mal, dass seine «Feinde» hinter ihm her seien, dass er untertauchen müsste und dafür grosse Summen Geld benötigte. Erst sollten sie ihm Kreditkarten in ihren Namen ausstellen, die er benutzen könne. Dann stieg er auf Bargeld um – das sei nicht nach zu verfolgen. Die Summen variierten, von 25'000 bis zum Teil bis zu 140'000 Franken. Zögerten die Opfer, die ihm in die Falle gegangen waren, schickte er zunächst Bilder seines angeblich blutverschmierten Bodyguards.