Johnny gewinnt – und die Welt reagiert

Reaktion von Johnny Depp und seinen Unterstützern

Der «Pirates of the Caribbean»-Star setzte online direkt ein Statement ab und zeigte sich erleichtert, dass er den Prozess für sich entscheiden konnte. Er sagt, dass er nach sechs Jahren nun endlich wieder sein Leben von der Jury zurück bekommen habe. Vor sechs Jahren hätte sich das Leben von ihm, seiner Kinder und aller Menschen, die ihn seit Jahren unterstützten und an ihn glaubten in nur einem Augenblick geändert. Er habe sich schweren Anschuldigungen stellen müssen und sei nun «überwältigt» von der Welle der Solidarität, die ihm entgegen komme.