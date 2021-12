Könnte man beim SRF angesäuselt vor die Kamera?

Wie sind die Regeln von SRF bezüglich Alkohol?

In der Schweiz haben Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeitnehmenden – so auch SRF. Diese beinhaltet nach OR 328 nebst der Lohnzahlungspflicht auch Schutz und Fürsorge im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Dazu gehören Schutz von Leib und Leben, Eigentum sowie körperliche, sexuelle und geistige Integrität, die persönliche und berufliche Ehre, die Stellung und das Ansehen des Arbeitnehmers im Betrieb. Der Arbeitgeber hat auch für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Für den von ihnen skizzierten Fall bedeutet dies konkret: Sollte seitens Arbeitgeber die Vermutung bestehen, dass ein/e Arbeitnehmende/r aufgrund von Suchtmitteln – also auch Alkohol – nicht in der Lage ist, seine Arbeit zu verrichten, so muss der Arbeitgeber aufgrund der Fürsorgepflicht dem betroffenen Arbeitnehmenden verbieten, die Arbeitsleistung zu erbringen.