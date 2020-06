Unermüdliche Aktivistin

Legt euch besser nicht mit Jameela Jamil an

Jameela Jamil ist undefinierbar und das ist genau das, was sie will. Die erfolgreiche Schauspielerin setzt sich für Menschenrechte ein und lehrt Grosskonzerne das Fürchten. Ihr neuster Streich: Sie zwang L'Oréal in die Knie.