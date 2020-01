Mann beschimpft Máxima als «Krebshure»

Zwei Männer hatten geplant, in das Haus der 32-Jährigen einzubrechen, sie auszurauben, zu enthaupten und in einer Plastiktüte zu entsorgen. Die Polizei verhaftete die beiden mutmasslichen Täter, weil sie verdächtigt wurden, in das Anwesen Stones einbrechen zu wollen. Einen Tag später fanden die Beamten Schwerter, Seile und einen Leichensack in einem Versteck nahe der Villa.