In Jeans, Hemd und Cowboyhut posiert Gina-Maria Schumacher, 24, die Tochter der Formel-1-Legende Michael Schumacher, gemeinsam mit einem stolzen Pferd und einem bisher beinahe unbekannten Mann. Beim stattlichen Cowboy, der links von Gina-Maria und dem Pferd steht, handelt es sich um Iain Bethke, 26, seines Zeichens Profi-Springreiter und Partner von Gina-Maria. Aufgenommen wurde das Bild in der CS Ranch in Givrins, die oberhalb des Genfersees liegt und Corinna Schumacher (daher die Initialen) gehört. Das Foto ist deswegen so speziell, weil grundsätzlich die ganze Familie Schumacher ihr Privatleben penibel aus der Öffentlichkeit heraushält und Details nur äusserst selten Preisgibt.