Papst Franziskus ist «in das Haus des Vaters zurückgekehrt»

«Papst Franziskus starb am Ostermontag, 21. April 2025, im Alter von 88 Jahren in seiner Residenz im Vatikan, der Casa Santa Marta», schreibt Vatican News. «Liebste Brüder und Schwestern, mit tiefer Trauer muss ich den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus bekannt geben», erklärte Kardinal Kevin Ferrell am Montagmorgen. «Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt.» Franziskus habe sein gesamtes Leben «dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet».