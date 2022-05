Petition fordert Absage von Luke Mockridges Auftritt im Hallenstadion

Am Sonntag soll der deutsche Comedian Luke Mockridge (33) einen Auftritt im Zürcher Hallenstadion im Rahmen seiner neuen Show «A Way back to Luckyland» geplant haben. Fans des Komikers dürfte diese Tatsache freuen – aber es ist fraglich, wie viele davon noch übrig sind. Denn Mockridge wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben und einige andere Frauen sexuell bedrängt zu haben, weshalb er bereits in Deutschland «gecanncelled» wurde, wie es inzwischen heisst. Und auch in Zürich gibt es nun einen Aufschrei gegen Mockridge. Eine Petition, die vom feministischen «Streikkollektiv Zürich» und der «Juso Zürich» ins Leben gerufen wurde fordert, dass der Auftritt des Entertainers abgesagt wird.