Putins Feldzug gegen die Demokratie

Sport und Krieg

Putin, der Stratege – wartete er etwa extra das Ende der Regierung Merkel in Deutschland und den Abschluss der Olympischen Spiele in China ab? Zwischen Krieg und Sport scheint es bei ihm eine Verbindung zu geben. Nach dem Ende der Olympischen Spiele in Sotschi 2014 annektierte er die Krim. Nach dem Ende der Fussball-WM 2018 in Russland hob er die temporären Freiheiten für seine Bevölkerung auf. Und nun, 2022, nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in China, überfällt er die Ukraine. «Sport ist für Putin die Fortsetzung des Kriegs», so der russische Schriftsteller Michail Schischkin im «Tages-Anzeiger».