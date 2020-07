Rebecca Mir ist schwanger – oder hat Blähungen

Ein Paar mit Kindern fragt niemand: «Warum habt ihr Kinder?» Geht einem auch nicht so leicht über die Lippen. Versucht das mal. Die Irritation des Gegenübers ist unbezahlbar. Meist fällt ihm oder ihr keine Antwort ein, ausser: «Ja, das will man doch einfach.» Echt? Das ist das Totschlagargument? Auf Nachfragen folgen gern Abhandlungen darüber, dass Kinder das grösste Glück auf Erden und überhaupt unsere Zukunft sind. So im Allgemeinen. Mein grösstes Glück ist die Freiheit, meine Zukunft so gestalten zu können, wie ich es möchte. In meinem Fall ohne Nachkommen. Und ich freue mich für jeden, dessen Wunsch nach einer Zukunft mit Familie in Erfüllung geht. Das darf einfach kein Allgemeinrezept für Glück sein, wenn ihr mich fragt.