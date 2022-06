Rebel Wilson fühlte sich zu ihrem Outing genötigt

Die Schauspielerin dachte lange Zeit, dass sie heterosexuell sei. Während ihrer Zeit in der Serie «Rosanne» war sie sogar unglaublich verliebt in ihren Kollegen Johnny Galecki (47), den man inzwischen als Leonard Hofstadter aus der Hit-Serie «The Big Bang Theory» kennt. Die beiden wurden ein Paar, doch jedes Mal, wenn er sie besuchte und die beiden begannen, etwas intimer miteinander zu werden, spürte Sara Gilbert (47) laut «People.com», dass sie traurig wurde und es sich nicht richtig anfühlte. Galecki dachte, er habe etwas falsch gemacht, dachte es läge an ihm. Als sie aber begann, ihm zu erklären, dass sie glaube, es liege an ihrer sexuellen Orientierung, sei ihr Co-Star sehr verständnisvoll gewesen. Heute sind die beiden immer noch gute Freunde und standen in «The Big Bang Theory» wieder Seite an Seite vor der Kamera.