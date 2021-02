Die Liebe zur Schweiz ist beim Briten Williams, der in der Töpferei-Industriestadt Stoke-on-Trent in den englischen Midlands aufgewachsen ist, eng mit Take That verknüpft. Rico Fischer, 56, der in den 1990er-Jahren für den Musikgiganten BMG arbeitete, erinnert sich an ein Treffen mit der Band in London. «Als zwei der Jungs neben mir standen, fragte ich, ob sie nicht Lust hätten, in der Schweiz aufzutreten.» Einer, der damals 17-jährige Robbie, meinte: «Oh, in die Schweiz würden wir sehr gern kommen.»